Зеленский начал кампанию дискредитации Залужного

Аналитик Соскин: Залужный стал перед выборами врагом Зеленского номер один

Перед возможными выборами президент Украины Владимир Зеленский устроил кампанию дискредитации своего главного конкурента — посла в Великобритании и экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом заявил помощник Леонида Кучмы Олег Соскин, его процитировало РИА «Новости» .

Он подчеркнул, что глава государства планирует нанести по своему конкуренту серьезный удар.

«Залужный сейчас превратился во врага номер один, вот что страшно», — отметил Соскин.

По мнению эксперта, у Зеленского нет уверенности в победе на выборах, он опасается роста популярности Залужного среди военных. Аналитик добавил, что кандидатуру дипломата активно продвигает Великобритания.

Согласно опросу, опубликованному на сайте SOCIS, за Зеленского категорически отказались голосовать 22,2% украинцев.

Ранее в Раде начали создавать группу по проработке вопросов проведения президентских выборов на Украине. Обсуждение будет проводится на базе профильного комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.