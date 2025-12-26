Зеленский начал кампанию дискредитации Залужного
Аналитик Соскин: Залужный стал перед выборами врагом Зеленского номер один
Перед возможными выборами президент Украины Владимир Зеленский устроил кампанию дискредитации своего главного конкурента — посла в Великобритании и экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом заявил помощник Леонида Кучмы Олег Соскин, его процитировало РИА «Новости».
Он подчеркнул, что глава государства планирует нанести по своему конкуренту серьезный удар.
«Залужный сейчас превратился во врага номер один, вот что страшно», — отметил Соскин.
По мнению эксперта, у Зеленского нет уверенности в победе на выборах, он опасается роста популярности Залужного среди военных. Аналитик добавил, что кандидатуру дипломата активно продвигает Великобритания.
Согласно опросу, опубликованному на сайте SOCIS, за Зеленского категорически отказались голосовать 22,2% украинцев.
Ранее в Раде начали создавать группу по проработке вопросов проведения президентских выборов на Украине. Обсуждение будет проводится на базе профильного комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.