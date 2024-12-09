Зеленский на встрече с Мерцем попросил принудить Россию к миру

Конфликт на Украине можно закончить лишь в том случае, если Россию принудят к миру с помощью силы. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время переговоров с кандидатом в канцлеры Германии, главой Христианско-демократического союза Фридрихом Мерцем. Об этом сообщило местное издание УНИАН.

Украинский лидер назвал дипломатическое урегулирование приоритетом для страны и отметил, что такой сценарий развития событий сохранит множество жизней. Глава государства высказал мнение, что российские власти якобы не хотят завершить конфликт таким образом.

Также Зеленский попросил пригласить Украину в НАТО.

«Сейчас мы не можем быть членами НАТО, но приглашение — это возможно. Я намерен обсудить этот вопрос с президентом [США Джо] Байденом, от его позиции многое зависит», — подчеркнул он.

Ранее украинский лидер рассказал, что не будет пока обсуждать вопрос вступления страны в НАТО с избранным американским президентом Дональдом Трампом. Зеленский объяснил, что не станет сейчас вести с ним переговоры, так как республиканец вступит в должность только в январе.