Зеленский на время принятия закона о НАБУ запер послов G7 в комнате без связи

Президент Украины Владимир Зеленский на время подписания закона о лишении независимости НАБУ и САП приказывал запереть послов G7 и временно лишить их связи. Об этом в своем в Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

Ситуация с дипломатами возмутила парламентария.

«Во время подписания Зеленским закона о ликвидации НАБУ и САП прибывших в Киев послов G7 на два часа закрыли в комнате без телефонов и связи… Разумеется, это полная жесть», — подчеркнул он.

Гончаренко* добавил, что послы восприняли случившееся как попытку заставить их замолчать.

По словам депутата, Зеленский прекрасно знал, что лишение независимости антикоррупционных структур обернется скандалом и негодованием со стороны западных партнеров. Несмотря на это, глава государства решил рискнуть ради собственных интересов, добавил парламентарий.

Закон о НАБУ и САП вызвал волну протестных акций. Украинцы вышли на улицы и потребовали наложить вето на решение.