Зеленский на саммите НАТО выглядел обреченным и подавленным

Профайлер Анищенко: Зеленский был в депрессивном состоянии на саммите НАТО

Эмоциональное состояние президента Украины Владимира Зеленского на саммите НАТО в Гааге было депрессивным. Об этом RT рассказал профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко.

«На видео с общего фотографирования Зеленский стоит абсолютно напряженный. Он не знает, как себя вести. Он не реагирует, стоит как вкопанный. Если называть вещи своими именами, получается обреченность, подавленность», — объяснил эксперт.

Он обратил внимание на напряженные губы и стеклянный, расфокусированный взгляд, что говорит о депрессивном состоянии. Анищенко отметил, что Зеленский в стрессе — он знал, что в Гааге ничего хорошего его не ждет.

Президент США Дональд Трамп накануне рассказала, что Зеленский сейчас находится в «тяжелой ситуации». Он не исключил встречу с украинским коллегой.