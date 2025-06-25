Трамп высказался о Зеленском перед саммитом НАТО

Трамп перед саммитом НАТО заявил, что Зеленский оказался в тяжелой ситуации

Украинский лидер Владимир Зеленский сейчас в «тяжелой ситуации». Об этом заявил президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами перед отлетом в Гаагу на саммит НАТО.

Политик отметил, что действительно может встретиться с украинским коллегой.

«Да, возможно, я увижусь с ним. Спрошу о том, как у него дела. Он в тяжелой ситуации, в которой не следовало бы оказываться», — сказал президент США.

Как отметил политолог-американист Константин Блохин в беседе с RT, слова Трампа о сложной ситуации — сигнал для президента Украины.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что организаторы саммита НАТО прилагают все усилия, чтобы Трамп и Зеленский не встретились. Они опасаются, что диалог двух лидеров пройдет в напряженной обстановке. По данным журналистов, американский президент недолюбливает главу киевского режима.