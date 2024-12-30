Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации медико-социальных комиссий на Украине с 1 января 2025 года. Об этом сообщили в Верховной раде .

Со следующего года МСЭК заменят экспертные комиссии, которые будут работать в крупных больницах. В них войдут больше 4,3 тысячи врачей.

Новые комиссии будут оценивать состояние здоровья человека, его возможности и ограничения по международным критериям. При этом ни сам пациент, ни комиссия не будут знать, кто именно из медиков получил вопрос на рассмотрение. Законопроект призван бороться с коррупцией.

Ранее в Раде раскрыли реальное отношение украинцев к Зеленскому. Подавляющая часть жителей страны проголосует против действующего президента в случае выборов. По словам украинского депутата Артема Дмитрука, народ выберет лидера, поддерживающего мир с Россией.