Большая часть жителей Украины в случае выборов проголосует против президента Владимира Зеленского и выберет поддерживающего мир с Россией политика. Таким прогнозом депутат Верховной рады Артем Дмитрук поделился в Telegram-канале.

«Есть ли реальная поддержка Зеленского? Нет! Это миф и информационный вирус, пропаганда, которыми заразили какую-то часть общества», — написал он.

Дмитрук отметил, что большинство украинцев уже устали от разрушений и потерь. По его словам, если бы выборы на Украине проходили бы честно, без давления ТЦК и при участии реальной оппозиции, то большинство избирателей проголосовали бы за мир.

Другой депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что после вступления действующего президента Дональда Трампа в должность произойдет свержение Зеленского. По мнению депутата, после инаугурации американское правительство сократит помощь Украине.