Президент Украины Владимир Зеленский одобрил план подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», но попытался отменить свое решение, когда информация попала к ЦРУ. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, высокопоставленные украинские чиновники впервые начали обсуждать возможность подрыва газопроводов в мае 2022 года.

Изначально план операции предусматривал использование небольшой яхты и нескольких дайверов для создания видимости обычного дружеского круиза. Финансирование подрыва планировалось за счет украинских бизнесменов, а все договоренности заключались устно, чтобы не оставлять документы, которые могли бы стать уликами.

Газета отмечает, что Зеленский одобрил этот план, но информация о нем дошла до Центрального разведывательного управления США. Тогда по требованию ЦРУ украинский президент объявил об отмене операции, но экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проигнорировал это требование и изменил первоначальный план. Он привлек к организации атаки бывшего офицера Сил спецопераций ВСУ Романа Червинского.

Ранее WSJ писала, что расследование подрывов «Северных потоков» в Германии сосредоточено на бывшем главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном. Журналисты считают, что результаты этой работы могут осложнить отношения Германии и Украины.