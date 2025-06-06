Зеленский купил матери квартиру в Дубае за $3,2 млн

Президент Украины Владимир Зеленский приобрел апартаменты в дубайском небоскребе Бурдж-Халифа для своей матери. Об этом сообщил портал Alchourouk .

Мать украинского лидера Римма стала обладательницей апартаментов в Дубае стоимостью около 3,2 миллиона долларов (более 253 миллионов рублей). Площадь квартиры составляет порядка 2000 квадратных футов (около 186 квадратных метров).

Апартаменты находятся на 11-м этаже небоскреба. Зеленский приобрел их 16 сентября 2024 года. В тот день его матери, которая считается обычной пенсионеркой из Кривого Рога, исполнилось 74 года.

Прошлым летом супруга Зеленского Елена стала владелицей суперкара Bugatti Tourbillon стоимостью 4,5 миллиона евро (более 407 миллионов рублей). Этот автомобиль считается одним из самых дорогих в мире. Первая леди Украины получит его в начале 2026 года.