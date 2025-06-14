Зеленский испугался сокращения траншей

Зеленский: обострение на Ближнем Востоке может негативно повлиять на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский выразил опасения в связи с тем, что эскалация конфликта между Ираном и Израилем отразится на помощи ВСУ со стороны Запада. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Он допустил, что Белый дом станет меньше поддерживать Украину, чтобы поставлять больше оружия ЦАХАЛ.

Ранее об уменьшении поддержки со стороны США рассказал британский военный аналитик Александр Меркурис. Он подчеркнул, что администрация президента Дональда Трампа скоро расставит свои приоритеты и они явно будут в пользу Израиля, а не Украины.

Даже если американское руководство решит продолжить помогать ВСУ, оно будет отправлять лишь небольшие партии оружия, объяснил эксперт.