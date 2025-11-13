Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Украины Владимир Зеленский обсудили по телефону борьбу с коррупцией на Украине. Немецкое правительство ждет от Киева активных действий в этом направлении и продолжения реформ в сфере верховенства права. Об этом сообщил официальный представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус.

«Канцлер Фридрих Мерц сегодня провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. <…> Зеленский проинформировал его о коррупционных расследованиях в отношении ныне ушедших в отставку членов его правительства, пообещав полную прозрачность, долгосрочную поддержку независимых антикоррупционных органов и дальнейшие оперативные меры по восстановлению доверия украинского народа, европейских партнеров и международных доноров», — указано в релизе пресс-службы.

Как сообщило РИА «Новости», канцлер отметил, что правительство Германии ожидает от Украины решительных мер против коррупции и продолжения реформ, особенно в области верховенства права.

Зеленский выразил благодарность канцлеру за поддержку, и особенно в сфере противовоздушной обороны и защиты украинской энергетики. Стороны также обсудили ситуацию с украинскими беженцами.

Ранее Корнелиус подчеркнул, что правительство Германии внимательно следит за коррупционным скандалом на Украине и при необходимости примет соответствующие меры.

Коррупционный скандал вокруг друга и делового партнера Владимира Зеленского угрожает Украине утратой западной поддержки. Во Франции уже призвали немедленно прекратить помощь Киеву, утверждая, что выделяемые средства лишь способствуют процветанию коррупции в стране.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поддержала мнение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что власть на Украине — в руках у военной мафии.