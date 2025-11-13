Захарова согласилась, что власть на Украине в руках у военной мафии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поддержала мнение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что власть на Украине контролируют военные группировки, связанные с Владимиром Зеленским. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале .

Орбан ранее заявил, что громкий коррупционный скандал на Украине демонстрирует хаос в стране, и Евросоюз должен прекратить финансовую поддержку. Он также назвал фигурантов дела «военной мафией».

«С удивлением слежу за тем, как происходящее на Украине называют просто „коррупцией“. Совершенно точное определение — военная мафия», — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что это не только воровство и коррупция в украинском правительстве, а международный конгломерат, «многоголовая кровавая гидра», которая опутала весь мир и перекачивает средства из карманов граждан западных стран в карманы их элит.

По мнению Захаровой, Зеленский и киевский режим — лишь инструменты в руках тех, кто управляет процессом. Еврокомиссия, Демократическая партия США и НАТО — это механизм, который они используют. А главные бенефициары этой схемы — глубинные слои либеральных демократий.

Ранее Захарова на фоне шатдауна в США поинтересовалась, сколько Вашингтон потратил на поддержку президента Украины. Она прикрепила ссылку на новость и видео о том, как бывшие федеральные служащие стоят в очереди за бесплатной едой в Соединенных Штатах. Они ждут по несколько часов, чтобы получить коробку продуктов.