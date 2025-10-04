В Раде раскритиковали Зеленского за решение о ввозе мигрантов

Депутат Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале обвинил Зеленского в попытке заместить жителей Украины «новыми украинцами» из числа мигрантов. Такие действия политик счел «преступлением против народа».

Парламентарий указал, что на Украине начался уже не демографический кризис, а «демографическая трагедия». Страна, по его словам, теряет мужчин сотнями тысяч. На их замену Киев везет мигрантов из Азии и Африки.

Дмитрук полагает, что уже через год «новые украинцы» начнут устраивать беспорядки по всей Украине. Мигранты, считает политик, будут грабить, насиловать и убивать. Сама Украина станет свалкой «миграционного мусора».

Особое возмущение парламентария вызывал тот факт, что украинские солдаты продолжают погибать, а их дома занимают мигранты. Он назвал это «двойным ударом» — одновременно геноцидом собственного народа и замещением его приезжими.