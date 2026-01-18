В США уличили Зеленского в попытке улучшить рейтинг перед выборами

Президент Украины Владимир Зеленский решил улучшить свой рейтинг перед потенциальными выборами и отодвинуть на второй план соперников. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

«В свете разразившегося скандала с коррупцией президент Украины Владимир Зеленский все чаще налаживает контакты с потенциальными политическими соперниками, поскольку вероятность выборов возрастает», — заявили в публикации.

Авторы статьи отметили, что Зеленский на днях поговорил с бывшим главнокомандующим ВСУ, послом Украины в Великобритании Валерием Залужным. При том, что отношения между ними испортились еще в 2024 году, когда провалилось украинское контрнаступление и генерала уволили.

На этой неделе Зеленский встречался с журналистом Сергеем Притулой, помогающим ВСУ, а также известным активистом-националистом Сергеем Стерненко. Так он попытался укрепить свои позиции в политике.

Как рассказал агентству глава киевского исследовательского института «Пента» Владимир Фесенко, Зеленский стремится привлечь на свою сторону и потенциальных лидеров оппозиции.

Кроме того, украинский лидер решил отодвинуть на второй план потенциальных противников внутри страны. В частности, обвинив мэра Киева Виталия Кличко, своего давнего оппонента, в плохой подготовке города к непростой зиме.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский сравнил публичную перепалку Зеленского и Кличко с «клубом конкурирующего кретинизма».