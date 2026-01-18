В США уличили Зеленского в попытке улучшить рейтинг перед выборами
Bloomberg: Зеленский решил наладить контакты и улучшить рейтинг перед выборами
Президент Украины Владимир Зеленский решил улучшить свой рейтинг перед потенциальными выборами и отодвинуть на второй план соперников. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
«В свете разразившегося скандала с коррупцией президент Украины Владимир Зеленский все чаще налаживает контакты с потенциальными политическими соперниками, поскольку вероятность выборов возрастает», — заявили в публикации.
Авторы статьи отметили, что Зеленский на днях поговорил с бывшим главнокомандующим ВСУ, послом Украины в Великобритании Валерием Залужным. При том, что отношения между ними испортились еще в 2024 году, когда провалилось украинское контрнаступление и генерала уволили.
На этой неделе Зеленский встречался с журналистом Сергеем Притулой, помогающим ВСУ, а также известным активистом-националистом Сергеем Стерненко. Так он попытался укрепить свои позиции в политике.
Как рассказал агентству глава киевского исследовательского института «Пента» Владимир Фесенко, Зеленский стремится привлечь на свою сторону и потенциальных лидеров оппозиции.
Кроме того, украинский лидер решил отодвинуть на второй план потенциальных противников внутри страны. В частности, обвинив мэра Киева Виталия Кличко, своего давнего оппонента, в плохой подготовке города к непростой зиме.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский сравнил публичную перепалку Зеленского и Кличко с «клубом конкурирующего кретинизма».