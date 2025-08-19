Зеленский допустил «пропорциональный обмен» территорий с Россией

WSJ: Зеленский не исключил обмена территориями между Россией и Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с Дональдом Трампом не исключил обмен территориями, но отметил конституционные ограничения своей страны. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников.

Политик отметил, что реализация таких планов затруднена из-за необходимости переселения людей и правовых барьеров.

«Зеленский сказал, что может рассмотреть «пропорциональные обмены»», — отметили журналисты.

После встречи с Трампом президент Украины заявил о возможности переговоров с Россией без предварительного прекращения огня. Он также отметил, что готов обсуждать территориальные вопросы при личной встрече с президентом России Владимиром Путиным.

В Белом доме 18 августа прошла встреча Трампа и Зеленского. В переговорах также участвовали европейские лидеры, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Доцент Института центральноазиатских исследований Университета Ланьчжоу Сунь Сювэнь предположил, что Украине придется уступить территории за гарантии безопасности. При этом, по его словам, президент США не хочет брать на себя конкретные обязательства.