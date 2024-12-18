Президент Украины Владимир Зеленский может в будущем снова стать комиком. Об этом он заявил в разговоре с газетой Le Parisien .

«Если я не потеряю то, что было внутри, то, кто знает, может быть», — отметил Зеленский, допустив, что опять будет «всех смешить».

В интервью политик также указал на то, что есть опасность достижения быстрых договоренностей с Россией и заморозки конфликта.

Кроме того, президент Украины подчеркнул, что западные союзники слишком долго передают ВСУ обещанную помощь, а оружие нередко бывает в плохом состоянии. В этой же беседе Зеленский признал, что у его страны сейчас нет ресурсов для возвращения Крыма и Донбасса.

Украинская журналистка Диана Панченко ранее заявила, что украинский лидер ужесточает мобилизацию, так как готовится к крупному наступлению.