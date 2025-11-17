TNY: Зеленский знал о коррупции и лично ее разрешил

Президент Украины Владимир Зеленский знал о коррупционных схемах и лично их разрешил. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на бывших украинских чиновников.

«Зеленский не из тех, кто стыдится, даже если идет расследование коррупции», — заявили источники журналистов.

По их данным, президент получил все от этого конфликта. Он завоевал абсолютное внимание прессы и несокрушимый имидж. Аналитики полагают, что политик зависит от своего положения и денег, получаемых от Запада.

Собеседник издания отметил, что украинцы лишились мотивации сражаться из-за несправедливых нарушений прав человека. Кроме того, на дух народа повлияла нескончаемая коррупция, о которой теперь говорят напрямую.

«Люди внутри страны уже видят эту коррупцию, и это лишь часть коррупционного болота. Зеленский — часть проблемы», — заявил источник NYT.

По мнению аналитиков, отмывание денег началось еще в 2022 году. Многие пытались остановить это, но безрезультатно. Есть подозрения, что средства перенаправляли на зарубежные счета, которые были выгодны Зеленскому и его ближайшим товарищам.

