Зеленский анонсировал переговоры о территориальной целостности Украины

NHK: Зеленский захотел обсудить территориальную целостность Украины

IMAGO/Chris Emil Janssen
Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

Украина планирует обсудить вопросы территориальной целостности, заявил президент Владимир Зеленский в интервью японскому телеканалу NHK. Политик не уточнил, с какими странами украинская сторона будет обсуждать эти темы.

Также Украина разрабатывает мирный план, который будет готов к ноябрю 2024 года. Зеленский в беседе с журналистами отметил, что поддерживает связь с командой бывшего президента США Дональда Трампа.

Украина не предпринимает никаких конкретных действий для организации переговоров с Россией, заявил помощник президента Николай Патрушев. Киеву нужен перерыв, считает российский политик, поэтому все заявления о диалоге носят тактический характер передышки.

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