Засветивший секретные карты командир ВСУ опубликовал их более детально

Командир ВСУ Валентин Манько, который ранее случайно показал секретные фронтовые карты, снова опубликовал их в хорошем качестве. Об этом сообщило издание «Страна».

«Вот, кому сильно хочется рассматривать», — подписал он публикацию.

На фото видно штабную карту красноармейского направления, а еще восточную часть Днепропетровской и Запорожской областей. Журналисты отметили, что на снимке данные из системы ситуационной осведомленности Delta. Сведенья оттуда попадают под гриф «только для служебного пользования».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский случайно раскрыл местоположение секретной базы в Одессе. Он приехал туда, чтобы вручить награду операторам безэкипажных катеров. В итоге об объекте узнала российская армия. Военные отслеживали передвижение президента. Когда он уехал, ВС России нанесли удар по базе.