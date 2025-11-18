Умерший криптобизнесмен Ганич участвовал в схеме Миндича по отмыву денег

Известный украинский криптобизнесмен Константин Ганич принимал непосредственное участие в коррупционной схеме по отмыву денег, выстроенной Тимуром Миндичем. Об этом сообщило издание Le Monde .

По информации источника, Ганич имел отношение к выводу через криптовалютные каналы 100 миллионов евро, принадлежащих госкомапании «Энергоатом».

Авторы статьи заявили, что самоубийство криптобизнесмена в октябре могли инсценировать, чтобы скрыть следы масштабной коррупции в ближайшем окружении президента Владимира Зеленского на фоне подготовки громкого расследования.

Миндич сбежал в Европу незадолго до визита к нему представителей НАБУ. Бизнесмена подозревают в участии в преступных схемах на энергорынке и в коррупции при закупках дронов для ВСУ. При обыске на принадлежащих ему объектах обнаружили пачки свежеотпечатанных американских долларов.