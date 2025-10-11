В Киеве нашли тело блогера Кости Кудо с огнестрельным ранением

В Киеве погиб известный блогер Константин Ганич, известный как Костя Кудо. Информацию о смерти мужчины подтвердили его близкие в Telegram-канале.

«Константин Кудо трагически ушел из жизни. Причины устанавливаются следствием. По всем дальнейшим новостям сообщим», — указали в публикации.

По данным украинских изданий, тело блогера нашли в салоне его автомобиля на Оболони с огнестрельным ранением головы. Рядом с мужчиной обнаружили зарегистрированное на него оружие.

По предварительной версии, причиной смерти могло стать самоубийство. В последнее время у блогера были серьезные финансовые проблемы.

