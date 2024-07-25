Зарядить «банку» и включить холодильник. Зачем бизнесмены с Украины скупают битые Tesla

Украина столкнулась с острой нехваткой электроэнергии, поэтому местные бизнесмены пошли на хитрость: они начали скупать у США старые и разбитые машины Tesla, чтобы использовать детали от них. О том, как в быту можно использовать эти запчасти, 360.ru рассказал военный журналист Алексей Борзенко.

Он отметил, что украинские бизнесмены покупают не новые машины, которые стоят очень дорого, а списанные. Эти автомобили можно разобрать и вытащить из поврежденных аккумуляторов рабочие блоки.

«Потому что эти аккумуляторы разбираются. <…> И какие-то блоки, которые не повреждены, их можно использовать в качестве пауэр-банка», — объяснил политолог.

Он добавил, что аккумулятор Tesla очень стоит очень дорого — примерно как половина самой машины. Несмотря на это, в отправленных на утиль авто порой можно отыскать рабочие блоки и соединять их.

«Это временное решение с нехваткой электричества», — заключил специалист.

Эксперт напомнил, что на Украине фиксируется острый дефицит аккумуляторов, и в некоторых городах их просто нельзя нигде достать.

«В отдельных населенных пунктах и городах электричество подается два-три часа в сутки. Поэтому, естественно, сейчас огромный интерес на Украине к солнечным батареям, которые могут заряжать. А [чтобы] заряжать, естественно, нужны пауэр-банки», — добавил он.

Борзенко рассказал, что из самодельного пауэр-банка можно запитать телефоны и организовать освещение, но подключить к нему холодильник или стиральную машину уже не получится. Он также отметил, что на Украине стали все чаще воровать автомобильные аккумуляторы.

«У них достаточная емкость, и если сделать батарею из 5-10 аккумуляторов, то можно обеспечить питанием в квартире самое необходимое», — констатировал эксперт.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на встрече с министрами иностранных дел заявил, что на Украине уничтожили 70% энергомощностей. По его словам, зимой энергетический кризис усугубится.