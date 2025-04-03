Зарезали свои. Юного украинского футболиста убили в Германии

В Германии при загадочных обстоятельствах погиб 17-летний украинский футболист Александр Шворак. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на украинские СМИ.

Гибель юноши уже подтвердил его родной клуб «Тайм» из города Ковель. Шворак жил в Польше, он поехал в Берлин повидаться с приятелями.

Поездка стала для спортсмена последней. Предварительно, речь идет об убийстве. Полиция подозревает, что к расправе причастны близкие знакомые юноши.

Мать юного спортсмена не пустили к телу — опознание проводится по результатам ДНК-анализа. Причины и детали случившегося пока не раскрывают, следствие продолжается.

В феврале 2025 года стало известно, что украинские беженцы начали массово переезжать из Польши в Германию. Статус временной защиты в ФРГ получили более 1,14 миллиона граждан Украины.