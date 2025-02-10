Стало известно, в каких странах больше всего украинских беженцев

Беженцы с Украины начали массово переезжать из Польши. Об этом сообщил сайт inPoland со ссылкой на предоставленную Европейским статистическим бюро информацию.

«Германия стала самым желанным местом для украинских беженцев в Европейском союзе, опередив Польшу более чем на 150 тысяч человек. <…> В целом наблюдается тенденция к перемещению украинцев из стран Центрально-Восточной Европы в западную и южную части континента», — заявил портал.

По последним данным, количество украинских беженцев в Польше, которое в 2022 году достигало более 1,3 миллиона человек, снизилось до 983 тысяч. В то же время статус временной защиты в Германии получили более 1,14 миллиона граждан Украины. На третьем месте оказалась Чехия, где проживают 379 тысяч украинцев.

Ключевыми факторами повышенного интереса украинских беженцев к переезду к Германию авторы материала назвали более высокие зарплаты, социальные пособия и качественную медицинскую помощь.

Ранее глава фракции «Альтернативы для Германии» (АдГ) в баварском парламенте Катрин Эбнер-Штайнер заявил, что всех украинских беженцев нужно немедленно выслать из ФРГ.