Запрет на въезд украинским военным предложили установить в Польше

Украинские военнослужащие после окончания конфликта с Россией могут спровоцировать всплеск организованной преступности в Польше. Такое мнение в беседе с изданием Do Rzeczy выразил депутат парламента страны Витольд Туманович.

Парламентарий предложил установить законодательный запрет на въезд украинским солдатам на территорию республики.

«Нам хорошо известно, что после окончания боевых действий порой происходит с солдатами», — сказал он.

Туманович также призвал не посылать польских военнослужащих в качестве миротворцев в зону боевых действий.

Ранее польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш возмутился из-за символики Украинской повстанческой армии* на бронетехнике ВСУ, полученной ими от Польши. Он назвал эту ситуацию прямой провокацией.

*Украинская повстанческая армия, УПА — запрещенная в России экстремистская организация.