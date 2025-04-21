Запасы газа в хранилищах Украины почти закончились

Эксперт Макогон: на Украине почти закончился газ в ПХГ

Украинские подземные хранилища газа (ПХГ) практически опустели, и уровень их наполняемости опустился до рекордно низких показателей за все годы эксплуатации. Об этом со ссылкой на заявления бывшего руководителя компании «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона сообщило агентство Reuters .

«Украине потребуется импортировать до 6,3 миллиарда кубометров газа в зимний сезон 2025/26 года, поскольку запасы сократились до рекордно низкого уровня из-за ущерба, нанесенного некоторым объектам», — уточнили авторы материала.

По оценкам Макогона, сейчас в ПХГ осталось всего 0,66 млрд кубометров активного газа, а уровень наполненности достиг отметки в 2,22%. Чтобы успешно пройти зимний сезон, украинские власти должны начать закупать сырье уже в мае.

Эксперт добавил, что стране потребуется пополнить резерв на 12,8 миллиарда кубометров газа, в то время как представители государственной компании «Нафтогаз» озвучили объем импорта в несколько раз меньше — 4,6 миллиарда кубометров.

Ранее власти США потребовали от Украины передать контроль над трубопроводом «Газпрома», по которому Россия перекачивала топливо в Европу. Осуществить это администрация американского лидера планирует в рамках соглашения по редкоземельным металлам.