Запасы газа в хранилищах Украины почти закончились
Эксперт Макогон: на Украине почти закончился газ в ПХГ
Украинские подземные хранилища газа (ПХГ) практически опустели, и уровень их наполняемости опустился до рекордно низких показателей за все годы эксплуатации. Об этом со ссылкой на заявления бывшего руководителя компании «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона сообщило агентство Reuters.
«Украине потребуется импортировать до 6,3 миллиарда кубометров газа в зимний сезон 2025/26 года, поскольку запасы сократились до рекордно низкого уровня из-за ущерба, нанесенного некоторым объектам», — уточнили авторы материала.
По оценкам Макогона, сейчас в ПХГ осталось всего 0,66 млрд кубометров активного газа, а уровень наполненности достиг отметки в 2,22%. Чтобы успешно пройти зимний сезон, украинские власти должны начать закупать сырье уже в мае.
Эксперт добавил, что стране потребуется пополнить резерв на 12,8 миллиарда кубометров газа, в то время как представители государственной компании «Нафтогаз» озвучили объем импорта в несколько раз меньше — 4,6 миллиарда кубометров.
Ранее власти США потребовали от Украины передать контроль над трубопроводом «Газпрома», по которому Россия перекачивала топливо в Европу. Осуществить это администрация американского лидера планирует в рамках соглашения по редкоземельным металлам.