Запасы газа в хранилищах Украины достигли исторического минимума

Украине грозят серьезные убытки из-за приостановки работы «Нафтогаза», а запас газа в хранилищах страны достиг исторического минимума. Об этом в эфире телеканала «Новости.LIVE» заявил глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

«Остатки в наших газохранилищах <…> доходят до 10% от общего объема, и это действительно исторический минимум», — сказал он.

По словам Попенко, сложная ситуация возникла из-за того, что «Нафтогаз» не стал закупать газ по 300 долларов, а сейчас он стоит намного дороже — до 550-600 долларов.

«Отопительный сезон пройти можно, но за чей счет? Сколько средств мы потратим дополнительно из-за бездеятельности „Нафтогаза“, который своевременно не закупил газ по 300 долларов?» — добавил глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг.

При этом он допустил, что власти Украины могут прибегнуть к ограничениям, но не полному отключению теплоснабжения.

На прошлой неделе киевские власти выразили готовность к транзиту азербайджанского газа в страны Евросоюза.