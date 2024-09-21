WP: в США и Европе призвал пресечь надежды Украины на вступление в НАТО

Ряд американских и европейских политиков призвали положить конец надеждам Украины на вступление в НАТО, и, возможно, предложить России смягчение санкций. При этом они уверены, что холодная война неизбежна, об этом написала американская газета The Washington Post.

Некоторые западные политики заявили, что США и Европа должны уважать мнение России в отношении Украины как части ее основных интересов безопасности. При этом важно добиваться немедленного прекращения огня.

«Запад должен положить конец надеждам Украины на вступление в НАТО, убедить Киев отдать территорию и, возможно, предложить России облегчение санкций», — привела газета мнение ряда политиков.

Издание указало, что попытки Запада «подорвать» российскую экономику провалились, так же как не увенчались успехом требования отказаться от проведения СВО на Украине.

Переданные Украине F-16 могут угрожать безопасности НАТО, заявили в США. Русские могут изучить сбитые истребители и узнать секретные технологии.