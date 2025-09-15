Сенатор Кастюкевич: кураторы Зеленского не позволят ему поехать в Москву

Западные кураторы президента Украины Владимира Зеленского не позволят ему провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве. Об этом ТАСС рассказал сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

«Каждый шаг Зеленский согласовывает с западными кураторами и даже при этом умудряется „наломать дров“. Поэтому в Москву его никто не пустит», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что первопричина украинского кризиса отчасти кроется и в самом Зеленском, так как именно его привели к власти через военный переворот. Организовать встречу на высоком уровне возможно, но для этого нужна большая предварительная работа, подчеркнул Кастюкевич.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об«относительно скором» трехстороннем саммите с участием российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.