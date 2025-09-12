Захарова: на Украине, судя по реакции на убийство Кирка, вырос кровавый монстр

Радость на Украине из-за убийства активиста Чарли Кирка показывает, что Запад взрастил в стране кровавого монстра. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова .

«Не только на Банковой, вы представляете, сколько людей заражено этой бациллой?» — добавила она.

Захарова добавила, что Кирк имел собственную точку зрения на ситуацию на Украине.

Активиста застрелили 10 сентября во время выступления в Университете Юты. Пуля попала 31-летнему Кирку в шею, его в критическом состоянии доставили в больницу, где он и скончался. Стрелявшего по-прежнему ищут.

По мнению американского журналиста Джона Вароли, за преступлением могут стоять сенатор Линдси Грэм*, а также украинские нацисты.

*Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.