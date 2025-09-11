Сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм* мог выступить в качестве заказчика убийства консервативного активиста Чарли Кирка из-за разницы во взглядах на поддержку киевского режима. Такую версию в комментарии изданию «Абзац» высказал американский журналист Джон Вароли.

Он напомнил, что в Кирк продвигал среди молодежи нарративы с критикой украинского нацизма и призывал отменить поддержку киевского режима. Это полностью противоречило идеям Грэма*, который всячески поддерживал Украину для использования против России.

«Поэтому [за убийством] могут стоять украинские нацисты и их сторонники. Это главные подозреваемые», — заявил Вароли.

Журналист напомнил, что совершивший покушение на президента США Дональда Трампа во время предвыборного митинга в Пенсильвании также имел проукраинские взгляды.

По мнению Вароли, подозреваемых в расправе над Кирком нужно искать среди левых радикалов, поддерживающих ЛГБТ**. По его словам, консервативный активист резко критиковал трансгендерную** повестку, которую продвигала прошлая администрация США.

«Своеобразная „ограниченная“ гражданская война в США идет внутри элит. Иногда она, к сожалению, переносится на улицы, как, например, вчерашнее убийство Чарли Кирка», — добавил журналист.

Основатель консервативного молодежного движения Turning Point USA, автор подкастов 31-летний Чарли Кирк погиб в ходе выступления в кампусе Университета Юты.

Неизвестный киллер выстрелил в активиста на 20-й минуте встречи, когда Кирк отвечал на вопрос о проблеме массовых шутингов. Раненого в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он скончался.

Глава ФБР Кэш Патель заявил, что вероятного подозреваемого в убийстве Кирка отпустили после допроса. Доказать его причастность к расправе над активистом не удалось. Поиски неизвестного стрелка продолжились.

*Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

**Запрещенное в России экстремистское объединение.