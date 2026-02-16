Запад сделал Украину европейской в плане нацизма

Дипломат прокомментировала слова президента Финляндии Александера Стубба о том, что Владимир Путин якобы хотел сделать Украину российской, но теперь она стала европейской.

«Я не знаю, что подразумевает Стубб под словом европейская. Если они исходят из того, что Европа это только нацизм, который там неоднократно имел свои проявления, то, наверное, действительно им удалось сделать Украину европейской — нацистской, судя по заявлениям [Владимира] Зеленского», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что у России никогда не было никаких устремлений каким-то образом не уважать суверенитет Украины. К стране всегда относились как независимому государству.

Ранее Захарова прокомментировала призывы Зеленского к травле спортсменов российского происхождения на Олимпиаде-2026. Она назвала слова украинского лидера истерикой и чудовищной нацистской риторикой.