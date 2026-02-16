Президент Украины Владимир Зеленский, призывающий к травле спортсменов российского происхождения на Олимпиаде в Италии, впал в истерику. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявил об этом в программе «Большая игра» на Первом канале.

«Заявление, которое сделал Зеленский, — я не уверена теперь, что это можно называть заявлением, — это истерика, крики, это запугивание, это чудовищная нацистская риторика, которую он позволил себе в отношении спортсменов, участвующих в Олимпийских играх тому ярчайшее свидетельство», — сказала дипломат.

Россия неоднократно заявляла о неонацистском характере киевского режима, что Зеленский сейчас и подтвердил. Он призвал изгнать спортсменов, акцентируя внимание на их этнической принадлежности и культурно-исторических корнях. Речь шла не о флаге, политических убеждениях или государственности.

Ранее британцы назвали Зеленского диктатором и психопатом, лезущим из кожи вон, чтобы удержать власть и сохранить американское финансирование.