Запад осуществляет негативный отбор кандидатов на должности в Евросоюзе. Об этом сайту телеканала «Звезда» заявила Мария Захарова, официальный представитель МИД России, комментируя выдвижение экс-премьера Эстонии Каи Каллас на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

По ее словам, создается впечатление, что для этих позиций выбирают людей, которые либо не соответствуют профессиональным критериям, либо являются аморальными, либо имеют такие серьезные недостатки, что им необходимо проходить курсы реабилитации или получать элементарные знания.

«У меня ощущение, что они ищут худших, а не лучших», — подчеркнула Захарова.

Вторая характеристика Каллас, по мнению Захаровой, заключается в ее ужасной ненависти к России и русским, включая тех, кто проживает в Эстонии, где она занимала высокие посты.