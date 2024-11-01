Утечка секретных пунктов «плана победы» украинского лидера Владимира Зеленского в западные СМИ свидетельствует, что союзники не намерены выполнять безумные планы главы киевского режима. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский.
«ЕС и США <…> — слили Величайшего и его „планы”. <…> Это публичный способ подчеркнуть неадекватность как так называемого „плана победы“, так и Величайшего», — прокомментировал скандал Дубинский.
Таким образом Запад показал Украине, что считает запросы Зеленского неадекватными и не планирует обсуждать его требования. Политик считает, что утечка может говорить о принуждении Украины к мирным переговорам.
Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что перед началом СВО Запад просил Зеленского записать видеозавещание. В победу Украины не верили изначально.
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