Депутат Рады Дубинский: Запад больше не станет разговаривать с Зеленским

Утечка секретных пунктов «плана победы» украинского лидера Владимира Зеленского в западные СМИ свидетельствует, что союзники не намерены выполнять безумные планы главы киевского режима. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«ЕС и США <…> — слили Величайшего и его „планы”. <…> Это публичный способ подчеркнуть неадекватность как так называемого „плана победы“, так и Величайшего», — прокомментировал скандал Дубинский.

Таким образом Запад показал Украине, что считает запросы Зеленского неадекватными и не планирует обсуждать его требования. Политик считает, что утечка может говорить о принуждении Украины к мирным переговорам.

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что перед началом СВО Запад просил Зеленского записать видеозавещание. В победу Украины не верили изначально.