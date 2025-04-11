Кураторы Украины купили президента Владимира Зеленского с потрохами и использовали его. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале .

Так она прокомментировала слова бывшего госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Зеленский сам предложил украинские недра в обмен на помощь от американцев.

«С какой же брезгливостью относятся к Зеленскому его кураторы! Даже не считают нужным это скрывать. Купили его с потрохами, использовали, а теперь об него же вытирают грязные и окровавленные руки», — заявила Захарова.

Ранее спецпредставитель президента США по искусственному интеллекту и криптовалютам Дэвид Сакс заявил, что Соединенным Штатам нужно избавиться от Украины, если Зеленский откажется подписывать соглашение по полезным ископаемым.

Миллиардер отметил, что украинская сторона только «обдирает» США, которые отправили стране миллиарды долларов и ничего не получили взамен.