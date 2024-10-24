Занявшийся бизнесом сын Януковича стал гражданином России

Сын бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр открыл в Санкт-Петербурге бизнес и вступил в российское гражданство. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Компанию по управлению финансово-промышленными группами Александр Янукович открыл 10 лет назад. Теперь, по информации агентства, сын политика получил паспорт России.

В 2023 году украинский суд формально изъял имущество сына экс-президента в Крыму и Донецке. Ему принадлежали дома, земельные участки, хозпостройки, нежилые здания и автомобиль Toyota Land Cruiser.

В браке с первой женой, Людмилой, у Януковича родились два ребенка — Виктор и Александр. В одном из интервью политик признался, что после 45 лет семейной жизни ушел к сестре своей кухарки. В 2014 году у него появился еще один сын от Любови Полежай, которая владела на Украине салоном красоты и благотворительным фондом.