Замглавы офиса президента Украины официально стала Ирина Верещук

Президент Владимир Зеленский официально назначил бывшего вице-премьера Ирину Верещук заместителем главы своего офиса. Приказ опубликовали на сайте украинского лидера.
Верховная рада уволила Верещук с должности вице-премьера 5 сентября, она проработала в кабмине почти три года. Теперь экс-вице-премьер стала заместителем Андрея Ермака, который сейчас является главой офиса президента Украины.
Также Зеленский назначил Александра Камышина свои внештатным советником по стратегическим вопросам. Виктор Микита тоже стал заместителем председателя офиса президента. Дмитрий Литвинов занял пост советника главы государства по вопросам коммуникаций.
Кадровые перестановки в правительстве связаны с обрушением фронта в зоне спецоперации, заявил ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский. По его словам, обновление кабмина создаст видимость перемен для внешних наблюдателей.
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