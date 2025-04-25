Замглавы МВД Украины признал, что в сбитом Ил-76 были пленные солдаты ВСУ

Спустя год на Украине признали, что в сбитом в Белгородской области самолете Ил-76 находились пленные бойцы ВСУ. Об этом заместитель главы украинского МВД Леонид Тимченко сообщил в интервью «Цензор.нет».

«Помните ситуацию со сбитым Ил-76, в котором находилось около 60 военнопленных? Из этого самолета вернули более 500 останков», — сказал он.

Российский военно-транспортный самолет Ил-76 сбили в конце января 2024 года. На борту воздушного судна были шесть членов экипажа, трое офицеров ВС России и 65 украинских пленных, которых везли на обмен. Все они погибли.

Ранее стало известно, что ВСУ могли сбить Ил-76 под давлением британских советников без согласования со штабом ПВО в Киеве.