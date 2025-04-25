25 апреля 2025 13:04 Замглавы МВД Украины признал, что в сбитом Ил-76 были пленные солдаты ВСУ Фото: РИА «Новости»
Спустя год на Украине признали, что в сбитом в Белгородской области самолете Ил-76 находились пленные бойцы ВСУ. Об этом заместитель главы украинского МВД Леонид Тимченко сообщил в интервью
«Цензор.нет».
«Помните ситуацию со сбитым Ил-76, в котором находилось около 60 военнопленных? Из этого самолета вернули более 500 останков», — сказал он.
Российский военно-транспортный самолет Ил-76 сбили в конце января 2024 года. На борту воздушного судна были шесть членов экипажа, трое офицеров ВС России и
65 украинских пленных, которых везли на обмен. Все они погибли.
Ранее стало известно, что ВСУ могли сбить Ил-76
под давлением британских советников без согласования со штабом ПВО в Киеве.
Сегодня 04:20 Некоторые россияне получат в апреле двойную пенсию
Сегодня 04:19 ВС РФ начали бить по пяти направлениям в Сумской области
Сегодня 04:03 Верховный суд допустил применение ножей для самообороны
Сегодня 03:55 Конец «адской молотилке». ВС России уничтожили знаменитую пушку
Сегодня 03:30 Гузеева спустя 40 лет раскрыла правду о романе с Михалковым
Сегодня 03:28 Фигуристка Алена Косторная объявила о своей беременности Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024
18+
Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Коваль А.Л. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте