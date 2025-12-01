Руководство Украины проигнорировало все предупреждения о начале наступления России в феврале 2022 года. Поэтому в бой ВСУ вступили с огромным дефицитом всего — от людей до оружия. Об этом в колонке для издания Liga.net написал бывший главнокомандующий ВСУ посол Украины в Лондоне Валерий Залужный.

Он напомнил, что занял пост главнокомандующего ВСУ в августе 2021 года. Все это время Залужный наблюдал, как Россия наращивает численность армии, увеличивая статьи военного бюджета, закупая все больше оружия и техники.

«В то время как на Украине происходило противоположное: в 2021 году армии даже выделили меньше денег, чем в предыдущем году», — подчеркнул он.

По словам экс-главкома ВСУ, в начале 2022 года Генеральный штаб Украины подсчитал, что общая потребность вооружения для удержания обороны оценивалась в сотни миллиардов гривен, которых военным не выделили.

«Трудно сказать, какой политической цели служило такое состояние самого важного учреждения в стране», — добавил он.

Залужный отметил, что удержать линию фронта удалось за счет помощи западных партнеров, но за это Украина заплатила потерей левобережных частей Запорожской и Херсонской областей.

Оценивая ситуацию на конец 2025 года, дипломат заявил, что сейчас идет война на истощение и продолжается не только на поле боя, но и на экономическом и политическом фронтах, где Украина пока тоже проигрывает.

Он пояснил, что сейчас надо рассматривать вариант долгосрочного прекращения боевых действий, чтобы использовать его для укрепления всех сторон обороны, включая политические и экономические реформы, которые необходимы стране. В противном случае Украину ждет поражение в виде полной оккупации.

В конце ноября попавший в коррупционный скандал глава офиса президента Украины Андрей Ермак отправился в Лондон на встречу с послом Валерием Залужным. По данным украинских СМИ, так попавший в опалу чиновник пытался заручиться поддержкой бывшего главкома ВСУ.