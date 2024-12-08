Офис Зеленского уличили в попытках отговорить Залужного от участия в выборах президента

Офис Владимира Зеленского решил отговорить бывшего главкома ВСУ и действующего посла Украины в Великобритании Валерия Залужного от идеи участвовать в президентских выборах. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

По его данным, команда украинского лидера поставила перед собой задачу политически нейтрализовать Залужного, поэтому его разными способами убеждают отказаться от участия в выборах.

Результаты опросов показали, что бывший главком ВСУ при голосовании обойдет Зеленского, уточнило издание. Если отговорить Залужного от выборов не получится, ему предложат альтернативный вариант: он сможет баллотироваться, но только во главе списка партии «Слуга народа».

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский объяснил, что Зеленского ждет «золотая ссылка» в Лондон после отказа от участия в выборах. Таким образом президент сможет избежать наказания, добавил парламентарий.