В Раде призвали разместить ядерное оружие США на Украине

США могли бы разместить ядерное оружие на Украине в качестве гарантий безопасности. С таким предложением выступил депутат Верховной рады Сергей Соболев, сообщил местный телеканал «Новости. Live».

«Лучшая защита — это разрешение украинским парламентом после переговоров с США на размещение ядерных американских боеголовок на нашей территории», — сказал он.

Депутат отметил, что американские ядерные боеголовки есть в странах — членах НАТО: Италии, Турции, Германии, Бельгии и Нидерландах. По словам Соболева, когда завершится активная фаза конфликта, Украине будут нужны подлинные гарантии безопасности, а не формальные соглашения.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине сосредоточены на решении двух вопросов — территориях и гарантиях безопасности. По его словам, это две главные проблемы.