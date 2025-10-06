Украина отстает в ракетно-космической сфере и нуждается в создании полноценной инфраструктуры в этой области. Об этом в статье для украинского издания «Милитарный » заявил бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол киевского режима в Лондоне Валерий Залужный.

По его словам, уязвимость страны в этой сфере подтвердил мартовский глобальный сбой работы в системе связи Starlink.

«А 15 сентября 2025 года Starlink временно лег по всей линии фронта», — констатировал бывший главком.

Залужный добавил, что без космоса Украине невозможно гарантировать себе приемлемый уровень безопасности.

«ВСУ на стратегическом уровне не имеют функций по разведывательной деятельности. Средства для поражения целей за пределами возможностей обзорной разведки есть, но сложности присутствуют и тут», — заключил он.

Ранее Залужный признал слишком высокую цену курской авантюры ВСУ.