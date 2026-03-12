Начавшаяся на Украине смертельная политическая схватка между президентом Владимиром Зеленским, главой его офиса Кириллом Будановым и бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным оказалась выгодна России. Так экс-разведчик США Скотт Риттер объяснил профессору Гленну Дизену на его YouTube-канале , почему Кремлю украинский лидер нужен живым.

Если Россия ударит по Банковой улице, то Зеленский превратится в авторитетного лидера военного времени. Это оправдает все его действия. Поэтому российское руководство предпочло бездействовать в этом вопросе, ведь наилучший вариант сейчас — это позволить деградировать киевскому режиму, причем это неизбежный процесс.

Риттер добавил, что россияне считают Зеленского преступником и нацистом, совершившим ужасные преступления против мирного населения. Его убийство вызвало бы бурную реакцию в России, но следует мыслить стратегически. Кремлю важно вывести Украину из-под влияния США и Европы, а также искоренить украинский национализм.

«В настоящий момент Зеленский считается одним из худших возможных лидеров для Украины. Чем дольше Зеленский правит Украиной, тем лучше для России», — подытожил Риттер.

