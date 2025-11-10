Бывший главнокомандующий ВСУ Залужный, ныне посол Украины в Британии, в американской республиканской прессе обвинил Трампа в том, что тот подталкивает Украину к капитуляции. Об этом экс-главком написал в своей статье для близкой к республиканцам газете New York Post.

«Мы отвергаем капитуляцию, замаскированную под мир. Справедливое урегулирование должно восстановить нашу территориальную целостность, обеспечить ответственность за военные преступления и гарантировать, что агрессор никогда больше не сможет угрожать Европе из Москвы. Все, что меньше этого, предаст не только украинцев, но и принципы, которые сохраняют свободный мир безопасным и свободным», — отметил экс-главком в.

Как обратило внимание издание «Страна.ua», Дональд Трамп неоднократно высказывался за прекращение боевых действий на линии фронта, фактически признавая контроль России над украинскими территориями. В СМИ также упоминалось, что Трамп готов был официально признать российский статус Крыма. Но, по данным ряда изданий, он и Уиткоф требовали вывода украинских войск из Донецкой области.

Трамп часто упоминает, что мирное решение конфликта должно включать «болезненные компромиссы с обеих сторон». В контексте Украины это означает, что страна должна фактически согласиться на потерю части своей территории.

Хотя в статье в New York Post генерал Залужный не критикует Трампа и его инициативы (фамилию президента США он вообще там ни разу не упомянул), сама публикация по своему настроению противостоит призывам Трампа к компромиссам.

Залужный раскритиковал призывы к переговорам между Киевом и Москвой.

Ранее федеральный судья США Вулф сложил полномочия и заявил, что президент Дональд Трамп угрожает демократии. Бывший судья заявил, что политика нынешней американской администрации подрывает основы правосудия.