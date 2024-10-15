Законопроект о запрете русского языка в украинских школах изучат в ООН

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) изучит проект закона Верховной рады, который запрещает использовать русский язык в украинских школах. Об этом рассказал РИА «Новости» официальный представитель управления Сейф Маганго.

«Мы знаем о недавно зарегистрированном в Верховной раде Украины законопроекте, который содержит поправки к закону Украины „Об образовании“, и в настоящее время анализируем его положения», — подчеркнул Маганго.

В сентябре депутат Верховной рады Наталья Пипа зарегистрировала проект закона. На прошлой неделе министр образования Украины Оксен Лисовой поддержал законопроект. По его словам, таким образом в стране заботятся о развитии украинского языка. А русский язык Лисовой назвал «предпосылкой для агрессии».

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