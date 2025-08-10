Закончит плохо. Зеленскому предрекли незавидную судьбу

Официальный сайт президента Украины
Фото: Официальный сайт президента Украины

Глава киевского режима Владимира Зеленского ждет незавидная судьба. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил глава парламента полуострова Владимир Константинов.

«Могу спрогнозировать будущее Зеленского. Он плохо закончит», — сказал политик.

Константинов объяснил, что Зеленский пока что нужен Западу для зомбирования украинского общества и поддержания образа врага в лице России на территории Украины.

«Зеленский Западу сейчас по-прежнему нужен. Прекратить стрелять — одно, а перестать воевать — другое. Зеленским управляет группа нацистов, которыми управляют извне», — подчеркнул глава парламента Крыма.

Ранее Зеленский сделал заявление в преддверии личной встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Он сообщил, что ради заключения мирного соглашения  не пойдет на территориальные уступки.

