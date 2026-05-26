Заявления президента Украины Владимира Зеленского о якобы готовящемся нападении со стороны Белоруссии не имеют оснований. Об этом сообщил немецкий журнал Junge Welt .

«Владимир Зеленский подогревает напряженность, предупреждая о якобы новом нападении России на Киев, которое, по его словам, может быть совершено из Беларуси», — подчеркнули авторы материала.

Они добавили, что украинский лидер не предоставил никаких доказательств своих заявлений. В приграничье нет никаких передвижений войск или другой подготовки к нападению, следует из заявлений пограничников Украины.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что Зеленский резко отреагировал на совместные ядерные учения России и Белоруссии и стал угрожать Минску.