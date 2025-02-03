«Ослу ясно». В Раде оценили план Трампа в отношении Зеленского

Нардеп Дубинский: Трамп больше не хочет иметь дел с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заставит украинского коллегу Владимира Зеленского провести выборы, чтобы он не смог участвовать в обсуждении урегулирования конфликта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

«По-моему, даже ослу ясно, что если у Трампа говорят о необходимости выборов в Украине, то не для того, чтобы президентом остался Зеленский», — написал он.

По словам депутата, Трамп и его спецпосланник по Украине Кит Келлог не уделяли бы такое внимание проведению выборов на Украине, если бы в Вашингтоне планировали позволить Зеленскому переизбраться и дальше быть у власти.

Дубинский уверен, что в США говорят о выборах, чтобы больше не иметь дело с Зеленским, поэтому ему больше не нужно цепляться за власть через боевые действия.

Ранее Кит Келлог заявил, что в случае прекращения конфликта Украина обязана провести президентские выборы. Это должно произойти до конца 2025 года.