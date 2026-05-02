Бесправие, повсеместная коррупция и правовой произвол сделали слово «справедливость» на Украине оксюмороном. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий опубликовали на сайте внешнеполитического дипведомства.

Нынешний режим, хотя и обещал завершить расследование одесской трагедии и привлечь виновных к ответственности, сегодня явно не стремится к справедливости.

«Впрочем, само слово „справедливость“ в условиях правового произвола, бесправия и тотальной коррупции на современной Украине превратилось в оксюморон», — сказала Захарова.

В современной Европе поощрение нацизма и финансирование терроризма стали привычным делом, отметила дипломат.

По мнению Захаровой, успешное завершение спецоперации обеспечит справедливость для жертв трагедии, случившейся 2 мая 2014 года в Одессе.